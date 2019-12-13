В Салехарде во дворе, где погибла бабушка от падения снега, вновь сошла лавина

СЕГОДНЯ 08:43 2019-12-13T08:44:38+03:00

В Салехарде во дворе, где погибла бабушка от падения снега, вновь сошла с крыши лавина Фото: группа "В Салехарде" vk.com

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Жители многоквартирника в Салехарде в шоке от происходящего каждой зимой. «Управляющую компанию жизнь не учит», - пишут жильцы дома 36 по улице Матросова. Трагедия, произошедшая из-за халатности коммунальщиков, едва не повторилась.

Во дворе, где погибла бабушка от падения снега с крыши, вновь сошла лавина. Ситуацию активно обсуждают сообществе «В Салехарде» социальной сети «В Контакте».

Пост появился накануне. Возмущенный местный житель Андрей Плесовских в подтверждение факта опубликовал фотографии с места происшествия, где отчетливо видны сугробы частично покрывшие автомобили, припаркованные возле дома.

«Тут бабушку убило от падения снега. А если бы чуть позже, когда я садился бы с ребенком? Будьте осторожны!», - пишет автор снимков.

Старожилы вспоминают, что трагедия произошла три года назад. Пожилая горожанка вышла на улицу, села на скамейку. В этот момент с крыши на нее обрушилась снежная лавина. Женщина погибла от перелома шейных позвонков.

Буквально за день пост собрал 6 тысяч просмотров и 41 комментарий. Власти города не смогли проигнорировать волну возмущений.

«Ранее администрация города обратилась к УК и обслуживающим компаниям с требованием своевременно выполнять свои обязательства и проводить очистку крыш от снега. Организованы рейды на предмет качественного содержания жилых домов в зимний период. Данная ситуация случилась в первый раз ещё вчера», - уточнили в администрацией города, добавив, что выписано управляющей компании предписание.

Между тем, горожане требуют более жестких мер по отношению к недобросовестным коммунальщикам одновременно удивляясь безрассудству горожан, которые ставят машины под лавиноопасными крышами.

ИСТОЧНИК KP.RU