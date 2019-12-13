Должникам спишут пени за «коммуналку» по новым правилам

СЕГОДНЯ 08:12 2019-12-13T08:12:58+03:00

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До конца декабря ямальские неплательщики за жилищно-коммунальные услуги могут существенно сэкономить, погасив свои долги без начисленной на них пени. Компании «Ямалкоммунэнерго» и «ЕРИЦ ЯНАО» объявляют акцию под названием «В Новый год без долгов!».

Это традиционная новогодняя акция коммунальщиков, однако по сравнению с предыдущими годами ее условия немного изменились. Как сообщили в пресс-службе ЯКЭ, участником акции является потребитель-должник, в отношении которого не вынесены судебные акты (приказы) о принудительном взыскании суммы основного долга и пени с неё.

В период с 16 по 31 декабря неплательщикам (физическим лицам) необходимо погасить свои долги услуги без начисленной на них пени. Пени простят при погашении всей задолженности в указанный период.

ИСТОЧНИК KP.RU