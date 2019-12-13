Белый Мишка зажжет главную новогоднюю ёлку Ямала

СЕГОДНЯ 07:57 2019-12-13T08:02:36+03:00

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Салехард даст старт череде торжественных мероприятий по зажжению праздничных огней на ёлках Ямала. В это же время вечером 13 декабря на площади ЦКиС «Геолог» откроется в столице ЯНАО и главный ледовый городок региона. Его тема в этом году - зимние узоры, которые рисует суровой мороз.Мастера из Перми постарались на славу, разместив на площади горки и ледовые скульптуры.

Администрация города приглашает всех принять участие в увлекательной новогодней программе. Эстафету под названием «Ямал новогодний» продолжат другие города и поселки округа. Символ региона – Белый Мишка отправится в путешествие и расскажет секрет, как зажечь огни на зеленых красавицах.

В день открытия ледового городка и зажжения праздничных огней на центральной новогодней ёлке на площади ЦКиС «Геолог» у ямальцев будет возможность порадовать своих близких нежданным посланием. Здесь пройдет акция – горожане смогут отправить поздравительные открытки своим близким через волшебную Почту Деда Мороза.

- Более сотни посланий жители Салехарда отправили во время проведения Ямальской ярмарки, поэтому она продолжит свою работу, - пояснили в администрации столицы округа.

ИСТОЧНИК KP.RU