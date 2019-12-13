Ямал провел межрегиональную олимпиаду по краеведению и родным языкам
В Салехарде на базе Ямальского многопрофильного колледжа прошла межрегиональная олимпиада по краеведению и родным языкам. В конкурсных испытаниях номинаций «Краеведение» и «Родные языки» приняли участие 25 ямальских школьников и студентов.
Олимпиада проходила в течение двух дней. Испытания состояли из викторины и написания эссе (в номинации «Родные языки» – сочинения). Кроме того, в номинации «Краеведение» конкурсанты защищали научно-исследовательские проекты на краеведческую тематику, а в номинации «Родные языки» соревновались в презентациях с элементами театрализации на родном языке.
Как пояснили в правительстве ЯНАО, этот год объявлен Генеральной Ассамблеей ООН Годом языков коренных народов. Олимпиада проводится для поддержки одаренных школьников и студентов, популяризации краеведческого образования, создания условий для изучения, сохранения, защиты и продвижения языков коренных малочисленных народов Севера.
ИСТОЧНИК KP.RU