2019-12-13T07:10:16+03:00
Общество

Ямал провел межрегиональную олимпиаду по краеведению и родным языкам

Творческие испытания прошли 25 ямальских школьников и студентов
Анна Полякова
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На Ямале состоялась межрегиональная олимпиада по краеведению и родным языкам Фото: yanao.ruНа Ямале состоялась межрегиональная олимпиада по краеведению и родным языкам Фото: yanao.ru
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В Салехарде на базе Ямальского многопрофильного колледжа прошла межрегиональная олимпиада по краеведению и родным языкам. В конкурсных испытаниях номинаций «Краеведение» и «Родные языки» приняли участие 25 ямальских школьников и студентов.

Олимпиада проходила в течение двух дней. Испытания состояли из викторины и написания эссе (в номинации «Родные языки» – сочинения). Кроме того, в номинации «Краеведение» конкурсанты защищали научно-исследовательские проекты на краеведческую тематику, а в номинации «Родные языки» соревновались в презентациях с элементами театрализации на родном языке.

Как пояснили в правительстве ЯНАО, этот год объявлен Генеральной Ассамблеей ООН Годом языков коренных народов. Олимпиада проводится для поддержки одаренных школьников и студентов, популяризации краеведческого образования, создания условий для изучения, сохранения, защиты и продвижения языков коренных малочисленных народов Севера.

ИСТОЧНИК KP.RU

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