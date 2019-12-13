2019-12-13T06:16:40+03:00
Общество

На Ямале объявили конкурс на создание логотипа к 90-летию региона

Визуальный образ будет использоваться во время подготовки и проведения мероприятий
Анна Полякова
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На Ямале объявили конкурс на создание логотипа к 90-летию региона Фото: yanao.ruНа Ямале объявили конкурс на создание логотипа к 90-летию региона Фото: yanao.ru
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Стартовал конкурс Ямала на создание логотипа к 90-летию региона. Его участниками могут стать дизайнеры. Свой юбилей Ямало-Ненецкий автономный округ отметит в 2020 году.

Творческое состязание на создание логотипа и фирменного стиля предстоящего празднования объявил департамент внешних связей округа.

Созданный визуальный образ будет использоваться во время подготовки и проведения мероприятий, приуроченных к юбилейной дате. Главные требования – логотип должен быть ярким, лаконичным, отражать специфику и уникальность Ямала.

Напомним, 10 декабря 2019 года 89-ый регион отметил 89-ый день рождения. Во всех муниципалитетах прошли праздничные мероприятия. В Салехарде состоялась торжественная церемония вручения государственных наград РФ и наград ЯНАО с участием губернатора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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