СЕГОДНЯ 05:23 2019-12-13T05:23:57+03:00

Погода на Ямале 13 декабря: температура воздуха опустится до - 16 градусов Фото: Анна Полякова

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В пятницу, 13 декабря, по прогнозам метеорологов, в Салехарде днем – 15 градусов, облачно, без осадков. Ветер северо-западный 3 м/с.

В Ноябрьске -11 градусов, пасмурно, весь день будет идти слабый снег. Ветер северо-западный 7 м/с.

В Новом Уренгое -16 градусов, пасмурно. В середине дня пройдет кратковременный снег. Ветер северо-западный 9 м/с.

В Надыме -11 градусов, пасмурно. Небольшой снег периодически будет идти в течение всего дня. Западный ветер 7 м/с.

В Губкинском днем -13 градусов, пасмурно, снег. Ветер северо-западный 7 м/с.

В Тарко-Сале - 13 градусов, пасмурно, в первой половине дня - снег. Ветер северо-западный 7 м/с.

В Муравленко -11 градусов, пасмурно, снег. Ветер северо-западный 7 м/с.

В Лабытнанги -14 градусов, пасмурно. Снег пройдет только утром. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 4 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU