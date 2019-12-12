Молодежный совет Салехарда предложил городу социальные проекты

СЕГОДНЯ 16:04 2019-12-12T16:06:17+03:00

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Члены Молодежного совета Салехарде рассказали главе ямальской столицы Алексею Титовскому о проектах, которые они предлагают реализовать в 2020 год

Так, например, благотворительная акция «Протяни руку помощи» в сотрудничестве с аптеками города станет ценной для малообеспеченных горожан. Каждый житель может пополнить корзину лекарственных препаратов и средств первой необходимости. Продукты будут переданы нуждающимся.

Проект «Городской контроль» поможет выявлять опасные объекты для жителей, а также факторы ухудшающие эстетическое восприятие городских пространств. Представители молодежного совета планируют выходить в рейды.

Также члены молодежного совета начали подготовку к празднованию 75-летию Победы в Великой Отечественной Войне. Предлагается создать серию видеороликов, которые будут распространяться в городских автобусах.

Глава города Алексей Титовский поддержал активистов и добавил, что сейчас время, когда каждый инициативный человек может принять участие во всех процессах, которые происходят в городе.

- Мы реагируем на обратную связь, поэтому рады вашим полезным инициативам и ждем новых. – подчеркнул градоначальник.

ИСТОЧНИК KP.RU