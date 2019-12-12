«Гыданский» заповедник стал национальным парком

СЕГОДНЯ 15:39 2019-12-12T15:44:34+03:00

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Гыданский» заповедник, расположенный на территории Тазовского района ЯНАО, получил статус государственного природного заповедника. Решение о преобразовании принято правительство РФ и подписано 10 декабря 2019 года.

В документе говорится, что в силу сложившихся обстоятельств на территории «Гыданского» велась деятельность, не соответствующая режиму заповедника, но допустимая в национальном парке.

В его границах проживают коренные малочисленные народы – гыданские ненцы и энцы. Для обеспечения их традиционной хозяйственной деятельности заповедник преобразован в национальный парк, в котором предусмотрена зона традиционного экстенсивного природопользования, в границах которой допускаются рыболовство, охота, сбор ягод и грибов.

На территории «Гыданского» встречается белый медведь и атлантический морж. В прибрежных водах обитают белуха, кольчатая нерпа и лахтак. Через заповедник проходит Восточно-Атлантический пролётный путь водных и околоводных птиц, летящих вдоль северных берегов Евразии. Парк будет находиться в ведении Минприроды России.

ИСТОЧНИК KP.RU