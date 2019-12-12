2019-12-12T14:34:03+03:00
Происшествия

Жительница Салехарда перевела 4 миллиона рублей за «исцеление» по телефону

Мошенники убедили 51-летнюю северянку не рассказывать никому о «лечении»
Анна Полякова
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Жительница Салехарда перевела 4 миллиона рублей за «исцеление» по телефону Фото: pixabay.comЖительница Салехарда перевела 4 миллиона рублей за «исцеление» по телефону Фото: pixabay.com
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Жительница Салехарда перевела лжецелителям более четырех миллионов рублей, рассчитывая на быстрое «исцеление».

Заплатив крупную сумму денег, 51-летняя женщина четыре месяца ждала решения всех своих проблем. Когда результата не почувствовала, обратилась за помощью уже к полицейским.

9 декабря она написала заявление. Северянка рассказал правоохранителям, что в течении четырех месяцев переводила мошенникам крупные суммы денег. Началась история крупного обмана в июле 2019 года при просмотре одного из телеканалов. Северянка увидела передачу, в которой говорилось о снятии порчи.

После звонка по указанному номеру, женщина стала постоянно общаться с злоумышленниками. Тем убеждали ее не рассказывать родственникам и знакомым о данном виде лечения. Телефонное «исцеление» длилось около четырех месяцев, за это время на счет злоумышленников она перевела более четырех миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Сотрудники полиции устанавливают личность причастных к совершению обмана, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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