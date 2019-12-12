2019-12-12T14:16:10+03:00
Политика

Мэр Салехарда вошел в тройку первых лиц столиц субъектов УрФО

На рейтинг повлияли сообщения в СМИ в ноябре
Анна Полякова
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Мэр Салехарда вошел в тройку лидеров рейтинга первых лиц столиц субъектов УрФО Фото: Администрация СалехардаМэр Салехарда вошел в тройку лидеров рейтинга первых лиц столиц субъектов УрФО Фото: Администрация Салехарда
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Глава администрации Салехарда Алексей Титовский занял третье место в медиарейтинге первых лиц столиц субъектов УрФО за ноябрь 2019 года. Лидерами списка стали глава Челябинск Наталья Котова и мэр Екатеринбурга Александр Высокинский, занявшие первое и второе место соответственно. Рейтинг опубликовала независимая российская исследовательская компания в области СМИ «Медиалогия».

По мнению экспертов, на рейтинг повлияли сообщения в СМИ в ноябре. Например, журналисты рассказали, что глава Салехарда Алексей Титовский предложил многодетным семьям новые земельные участки под строительство домов взамен ранее выданных.

Также Алексей Титовский заявил, что в Салехарде процесс переселения жителей дома по улице Мира, где в октябре произошло разрушение свайного основания, будет запущен в январе 2020 года. Также мэр ямальской столицы предложил жителям города составить список проблемных домов и объектов, которые требуют первоочередного осмотра.

В этот же рейтинг включены и председатели городских дум уральских столиц. Владимир Мартынюк, спикер салехарского парламента, занял 12 строчку списка.

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 52 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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