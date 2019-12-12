В Ноябрьске решают, чем удивить туристов

СЕГОДНЯ 13:48 2019-12-12T13:50:13+03:00

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Вопросы развития внутреннего туризма обсудили на совещании в администрации Ноябрьска. Молодой современный город вполне может стать центром событийного туризма. Уверены не только местные власти и сами жители. Нужно только это всё хорошо продумать и грамотно раскрутить.

Так, например, первый городской фестиваль грибов и ягод «ЛесФест» стал самым вкусным событием Ямальской осени. Туристической фишкой может стать и ноябрьская Снегурочка Сэр Ни, что в переводе с ненецкого обозначает снежная девушка.

- Есть же в арктическом крае свой дед Мороз - Ямал Ири. Так почему бы ему не обзавестись внучкой? – отметили в администрации города.

Она уже стала символом щедрости и гостеприимства. Живёт ямальская Снегурочка Сэр Ни в тихом живописном местечке «Сыра` Сэв» (в переводе с ненецкого – снежинка) на территории Центра духовно-нравственного воспитания Ноябрьска.

У неё свой чум с печкой, где она принимает гостей и заваривает для них ароматный чай с целебными северными травами и не против сфотографироваться с туристами на память.

К слову, это не просто чум, а настоящий этнографический музей. В нём есть столы, лавки, шкуры, национальная одежда ханты и ненцев, их орудия охоты и быта. Внутри свободно умещаются 20 человек.

Как отметили в администрации города, всего за 2019 год Ноябрьск посетили более 21 тысячи туристов, из них 200 человек – иностранцы.

ИСТОЧНИК KP.RU