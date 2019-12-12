В Надыме установили площадки для сбора крупногабаритного мусора
В Надыме обустроили 18 площадок для сбора крупногабаритного мусора. Большие контейнеры установлены в непосредственной близости от площадок для сбора твердых коммунальных отходов, во всех микрорайонах города.
Теперь отслужившую свой век мебель, а также велосипеды, остатки пиломатериалов, сантехническое оборудование, компьютеры, технику нужно отнести в ближайший контейнер для сбора крупногабаритного мусора. Вывозить его по мере заполнения емкостей будет Единый региональный оператор – компания «Инновационные технологии».
Надымчан, которые оставляют мусор любого размера у подъездов, на лестничных площадках, у входов в технические помещения жилых домов, ждет административная ответственность.
Своими действиями они нарушаете правила пользования жилым помещением, противопожарный режим и доставляют неудобства своим соседям, - пояснили в администрации Надымского района.
ИСТОЧНИК KP.RU