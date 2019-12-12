2019-12-12T13:33:15+03:00
Общество

В Надыме установили площадки для сбора крупногабаритного мусора

Контейнеры обустроили на 18 площадках
Анна Полякова
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В Надыме установили площадки для сбора крупногабаритного мусора Фото: nadymregion.ruВ Надыме установили площадки для сбора крупногабаритного мусора Фото: nadymregion.ru
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В Надыме обустроили 18 площадок для сбора крупногабаритного мусора. Большие контейнеры установлены в непосредственной близости от площадок для сбора твердых коммунальных отходов, во всех микрорайонах города.

Теперь отслужившую свой век мебель, а также велосипеды, остатки пиломатериалов, сантехническое оборудование, компьютеры, технику нужно отнести в ближайший контейнер для сбора крупногабаритного мусора. Вывозить его по мере заполнения емкостей будет Единый региональный оператор – компания «Инновационные технологии».

Надымчан, которые оставляют мусор любого размера у подъездов, на лестничных площадках, у входов в технические помещения жилых домов, ждет административная ответственность.

Своими действиями они нарушаете правила пользования жилым помещением, противопожарный режим и доставляют неудобства своим соседям, - пояснили в администрации Надымского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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