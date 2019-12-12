СЕГОДНЯ 12:59 2019-12-12T13:01:23+03:00

Ямалец заплатил больше 30 тысяч рублей за картинку автоприцепа Фото: Ольга Крыльцова

Товар ноябрянин так и не получил

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В Ноябрьске мужчина, оказавшийся жертвой мошенничества, обратился в полицию за помощью Он рассказал, как его одурачил интернет-продавец. Схема обмана известна всем, но на нее до сих пор попадаются доверчивые люди.

В социальной сети нашел объявление о продаже прицепа для легкового автомобиля. Заинтересовавшись выгодным предложением, он созвонился с продавцом. Стороны обсудили все условия сделки, после чего мужчина перечислил 33 530 рублей на банковский счет продавца.

Получив перевод, лжепродавец перестал выходить на связь. В настоящее время товар так и не доставлен, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

В полиции возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».

Правоохранители обращаются к горожанам с просьбой быть бдительными, не поддаваться на уловки мошенников, не перечислять денежные средства незнакомым лицам.

ИСТОЧНИК KP.RU