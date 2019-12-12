2019-12-12T12:51:06+03:00
Происшествия

Дорогой кроссовер протаранил ледовый городок в Тарко-Сале

Подписчики группы в соцсети активно обсуждают ситуацию
Анна Полякова
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Дорогой кроссовер протаранил ледовый городок в Тарко-Сале Фото: группа "Сплетни | Тарко-Сале." vk.comДорогой кроссовер протаранил ледовый городок в Тарко-Сале Фото: группа "Сплетни | Тарко-Сале." vk.com
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В Тарко-Сале в ледовый городок на скорости влетел автомобиль Porsche Cayenne Turbo S. Дорогой кроссовер снес ограждение, сворачивая с проезжей части. Пост с фотографией последствия такой «парковки» появился в сообществе «Сплетни | Тарко-Сале» во «ВКонтакте» ночью 11 декабря.

Комментарии к публикации позже дополнила и видеозапись этого происшествия. Иномарка летела по улице и, дрифтуя, повернула налево, где и встретила препятствие. Подписчики группы в соцсети активно обсуждают ситуацию.

Узнав, что происшествие обошлось без пострадавших, северяне перевели разговор в юмористическое русло: «Очередь занять хотел под елочкой, чтоб не опоздать», «Может подарок под елку хотел подкинуть», «У человека ледянки нет - вот на чем есть, на том и поехал. Горки крутые не вписался».

«Ничего веселого не вижу, там люди могли быть, дети. Всякие «горе-водители» по городу летают, а им за это только штрафы выписывают, и то не всегда», — высказал свое мнение Денис В.

К слову, по данным Госавтоинпекции ЯНАО, за прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 16 ДТП, в результате которых травмировано три человека. Аварии с пострадавшими произошли в Новом Уренгое и Лабытнанги.

Дорогой кроссовер протаранил ледовый городок в Тарко-Сале.

ИСТОЧНИК KP.RU

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