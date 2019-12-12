Ноябрянка за 300 тысяч рублей полгода пыталась избавиться от порчи

СЕГОДНЯ 12:18 2019-12-12T12:19:42+03:00

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Жительница Ноябрьска лишилась денег, связавшись со «знахаркой». Женщина поверила, что по телефону ее избавят от порчи. Когда поняла, что попалась на уловку мошенница, обратилась в полицию.

Правоохранителям она рассказала, объявление о снятии порчи нашла в социальной сети. Позвонила по телефону, который дала в ходе переписки незнакомка. Ноябрянке был назначен «лечебный» сеанс, за который она перевела 3 350 рублей. На этом работа не закончилась, еще полгода женщина верила в чудеса и исправно отправляла деньги. С 30 мая по 8 декабря, беседуя со «знахаркой», ноябрянка перевела денежные средства на сумму более 330 тысяч рублей.

Уголовное дело возбудили по статье «Мошенничество», сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу. Полиция города просит горожан не перечислять деньги незнакомым лицам.

ИСТОЧНИК KP.RU