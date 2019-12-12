Ноябрянка за 300 тысяч рублей полгода пыталась избавиться от порчи
Жительница Ноябрьска лишилась денег, связавшись со «знахаркой». Женщина поверила, что по телефону ее избавят от порчи. Когда поняла, что попалась на уловку мошенница, обратилась в полицию.
Правоохранителям она рассказала, объявление о снятии порчи нашла в социальной сети. Позвонила по телефону, который дала в ходе переписки незнакомка. Ноябрянке был назначен «лечебный» сеанс, за который она перевела 3 350 рублей. На этом работа не закончилась, еще полгода женщина верила в чудеса и исправно отправляла деньги. С 30 мая по 8 декабря, беседуя со «знахаркой», ноябрянка перевела денежные средства на сумму более 330 тысяч рублей.
Уголовное дело возбудили по статье «Мошенничество», сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу. Полиция города просит горожан не перечислять деньги незнакомым лицам.
ИСТОЧНИК KP.RU