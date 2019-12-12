СЕГОДНЯ 10:44 2019-12-12T10:47:52+03:00

Движение на главной ледовой переправе Ямала открыто по трем полосам Фото: Департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

На трассу пускают машины массой до 5 тонн и гусеничный транспорт до 10 тонн

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На переправе через Обь между Салехардом и Лабытнанги сегодня, 12 декабря. открыто движение по трём полосам для колесных транспортных средств массой до 5 тонн и для гусеничных до 10 тонн.

Официально введен в эксплуатацию только один ямальский зимник - это Коротчаево-Красноселькуп, однако проработал он всего один день и теперь закрыт по погодным условиям.

Спасатели напоминают, что выезжать на закрытые зимники небезопасно – автомобиль может застрять в снегу, провалиться на ледовой переправе или просто сломаться. На водоемах округа инспекторский состав ГИМС проводит регулярные рейды и патрулирования, ведёт профилактическую работу среди населения по недопущению несанкционированных выездов на лед, сопряженных с риском для жизни.

Получить оперативную информацию о работе зимних автомобильных дорог можно по телефону ГКУ «Дорожная дирекция ЯНАО»: 8 (34922) 7-17-04.

ИСТОЧНИК KP.RU