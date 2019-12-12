Новоуренгойцу за случайное убийство дали год исправительных работ
В Новом Уренгое 42-летнего мужчину признали виновным гибели сожительницы. Его судили по статье о причинении смерти по неосторожности. Мужчина толкнул женщину рукой, что и стало причиной трагедии.
27 февраля 2019 года пара выпивала. В какой-то момент между ними возник конфликт. Мужчина во время ссоры толкнул рукой женщину в плечо. Та из-за своего нетрезвого состояния, потеряв равновесие, ударилась левым виском о торец межкомнатной двери. Ее госпитализировали, но спасти не смогли. 5 марта 2019 года женщина скончалась в больнице от закрытой черепно-мозговой травмы.
- В ходе предварительного следствия и в судебном процессе мужчина полностью признал свою вину и дал самоизобличающие показания, -сообщили в СУ СКР по ЯНАО.
В результате суд приговорил его к одному году исправительных работ с удержанием заработной платы в доход государства. Приговор вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU