Губернатор Ямала поздравил жителей региона с Днём Конституции

СЕГОДНЯ 10:02 2019-12-12T10:02:59+03:00

Он пожелал землякам здоровья, благополучия в семьях и всего самого доброго

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Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов поздравил земляков с Днём Конституции РФ. Государственный праздник отмечается в стране сегодня, 12 декабря.

Глава региона в своем поздравлении отметил, что Конституция служит обеспечению гражданских и экономических свобод, эффективному решению общенациональных задач, укреплению российской государственности.

- Опираясь на Основной Закон государства, мы и в дальнейшем будем плодотворно и ответственно трудиться, чтобы Ямал успешно развивался и оставался надёжной опорой Отечества на арктических рубежах, - подчеркнул губернатор ЯНАО. Он пожелал жителям здоровья, благополучия в семьях и всего самого доброго.

Основной закон государства был принят всенародным голосованием 12 декабря 1993 года. В советское время День Конституции отмечался пятого декабря, а затем праздник был перенесён на седьмое октября, когда был принят новый документ Союза ССР.

ИСТОЧНИК KP.RU