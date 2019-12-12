2019-12-12T10:02:59+03:00
Общество

Губернатор Ямала поздравил жителей региона с Днём Конституции

Он пожелал землякам здоровья, благополучия в семьях и всего самого доброго
Анна Полякова
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Губернатор Ямала поздравил жителей региона с Днём Конституции Фото: yanao.ruГубернатор Ямала поздравил жителей региона с Днём Конституции Фото: yanao.ru
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Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов поздравил земляков с Днём Конституции РФ. Государственный праздник отмечается в стране сегодня, 12 декабря.

Глава региона в своем поздравлении отметил, что Конституция служит обеспечению гражданских и экономических свобод, эффективному решению общенациональных задач, укреплению российской государственности.

- Опираясь на Основной Закон государства, мы и в дальнейшем будем плодотворно и ответственно трудиться, чтобы Ямал успешно развивался и оставался надёжной опорой Отечества на арктических рубежах, - подчеркнул губернатор ЯНАО. Он пожелал жителям здоровья, благополучия в семьях и всего самого доброго.

Основной закон государства был принят всенародным голосованием 12 декабря 1993 года. В советское время День Конституции отмечался пятого декабря, а затем праздник был перенесён на седьмое октября, когда был принят новый документ Союза ССР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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