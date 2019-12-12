2019-12-12T09:55:56+03:00
Общество

Детские и спортивные площадки Салехарда проверили на безопасность

Выявленные замечания будут переданы балансодержателю объекта
Анна Полякова
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Детские и спортивные площадки Салехарда проверили на безопасность Фото: salekhard.orgДетские и спортивные площадки Салехарда проверили на безопасность Фото: salekhard.org
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В Салехарде комиссия оценила детские и спортивные площадки на безопасность. Рейд провели представители мэрии, комиссии по делам несовершеннолетних и молодежного Совета при главе города.

Особое внимание уделяли техническому состоянию архитектурных форм, качелей и других элементов. Во время осмотра детской игровой площадки на улице Комсомольская, 15 был проверяющие выявили ряд дефектов.

Как пояснил начальник отдела благоустройства департамента городского хозяйства Администрации города Виктор Лобода, конструкция детской качели была нарушена, оборванная цепь была перевязана веревкой. На всех детских площадках должны быть информационные таблички с реквизитами обслуживающей организации. Однако здесь табличку кто-то сорвал.

На других объектах нарушений не зафиксировано. В дальнейшем все выявленные замечания будут переданы балансодержателю объекта, для немедленного их устранения, сообщили в администрации ямальской столицы.

- Подобные мероприятия мы проводим ежемесячно в рамках Всероссийской акции «Безопасность детства» и также каждое 10 число каждого месяца. Мы выезжаем с осмотром детских и спортивных площадок, - рассказал главный специалист отдела по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних Александр Семенов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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