2019-12-12T09:25:08+03:00
Происшествия

В Лабытнанги водитель иномарки сбил пешехода, перебегавшего дорогу

В результате ДТП горожанин был госпитализирован
Анна Полякова
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В Лабытнанги водитель иномарки сбил пешехода, перебегавшего дорогу Фото: Госавтоинспекция ЯмалаВ Лабытнанги водитель иномарки сбил пешехода, перебегавшего дорогу Фото: Госавтоинспекция Ямала
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В Лабытнанги автомобилист совершил наезд на пешехода. Дорожно-транспортное происшествие случилось на улице Гагарина 11 декабря около 18 часов 59 минут. По данным Госавтоинспекции ЯНАО, водитель автомобиля Митсубиси Паджеро сбил человека, переходящего проезжую часть в неустановленном месте. В результате происшествия пешеход был госпитализирован.

Как сообщает региональное ведомства, за минувшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано шестнадцать ДТП, в результате которых три человека получили травмировы. С начала 2019 года в 4564 зарегистрированных ДТП погибли 31 человек и 513 травмированы, в их числе 62 ребёнка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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