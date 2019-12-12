2019-12-12T09:06:56+03:00
Общество

В Салехарде построят приют для бездомных животных

В нем найдется место для 150 кошек и собак
Анна Полякова
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В Салехарде построят приют для бездомных животных Фото: salekhard.orgВ Салехарде построят приют для бездомных животных Фото: salekhard.org
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В Салехарде нашли решение проблемы безнадзорных собак и кошек. В ямальской столице появится большой городской приют для бродячих четвероногих, где смогут одномоментно находиться до 150 собак и кошек.

Большие своры собак не будут бегать по дворам и пугать жителей. Оптимальный выход из сложившейся ситуации нашелся, благодаря сотрудничеству общественной организации защиты животных «Дорога домой» с администрацией города.

Активисты ранее помогли обрести новых хозяев сотням кошек и собак, но ситуация требовала кардинальных решений. В 2018 году организация стала победителем городского конкурса «Гражданская инициатива». На полученный грант 85 тысяч рублей был создан приют для животных «Кошкин дом».

А уже в 2019 году появилась возможность предусмотреть в городском бюджете финансы на строительство большого городского приюта для бродячих четвероногих. Он расположен в северо-восточной части города площадью 3000 квадратных метров, сообщили в администрации города.

Как рассказал директор общественной организации «Дорога домой» Ольга Черкашина, здание будет быстровозводимое. Реализовать этот проект удастся с помощью общественных организаций, волонтеров и неравнодушных граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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