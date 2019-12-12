Ученые выявили новые маршруты миграции лебедей с Ямала

СЕГОДНЯ 08:43 2019-12-12T08:54:07+03:00

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Ямальские учёные установили новые миграционные маршруты редких лебедей, гнездящихся в Ямало-Ненецком автономном округе. Специалисты проанализировали сигналы передатчиков, которыми летом этого года пометили малых лебедей на острове Левдиев в Карском море.

Данные от птиц поступили в ноябре из Краснодарского края, Волгоградской области, Северного Казахстана, Украины, Болгарии, Крыма, Турции, Чечни.

С 2015 года в регионе реализуется проект по изучению малых лебедей для определения их природоохранного статуса. В арктической зоне обитают две популяции – благополучная азиатская и исчезающая североевропейская.

- Исследования показывает, что малые лебеди азиатского происхождения освоили территории западнее Уральских гор и достигли центра гнездования ареала угрожаемой североевропейской популяции, – комментирует научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, кандидат биологических наук Софья Розенфельд.

Численность североевропейской популяции, которая зимует на побережье Северного моря в Европе, с 1995 года сократилась более чем на 40 процентов. Учёные пытаются выяснить причины такого падения.

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ИСТОЧНИК KP.RU