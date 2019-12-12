2019-12-12T08:30:47+03:00
Общество

Каждый третий деревянный многоквартирник в Салехарде - аварийный

13 домов признаны подлежащими сносу
Анна Полякова
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Каждый третий деревянный многоквартирник в Салехарде - аварийный Фото: Администрация СалехардаКаждый третий деревянный многоквартирник в Салехарде - аварийный Фото: Администрация Салехарда
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По итогам осеннего обследования первые 13 деревянных домов признаны аварийными. Это многоквартирники, степень износа которых более 50%. В течение месяца выйдет распоряжение с указанием сроков расселения.

Заседание межведомственной комиссии по оценке жилых помещений прошло в администрации Салехарда. Напомним, с 15 октября по 15 ноября в Салехарде проходило обследования свайных оснований жилых домов в деревянном исполнении. Всего было обследовано 742 деревянных жилых дома. По итогам выяснилось, что каждый третий деревянный дом должен быть признан аварийным и подлежит расселению.

Глава города Салехард Алексей Титовский акцентировал внимание на том, что пока дом, признанный аварийным, не будет расселен, администрация города будет следить за работой управляющих компаний, которые должны следить за состоянием домов и проводить поддерживающие мероприятия.

На встрече с представителями УК градоначальник дал распоряжение об установке городков, укреплении свай, а также организации работы по устройству продухов в техподпольях многоквартирных домов, сообщили в администрации ямальской столицы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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