2019-12-12T08:05:47+03:00
Общество

Десять ямальцев во время акции «Стоп ВИЧ/СПИД» узнали, что больны

Массовое тестирование проходило в регионе в течение недели
Анна Полякова
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Десять ямальцев во время акции «Стоп ВИЧ/СПИД» узнали, что больны Фото: Администрация НоябрьскаДесять ямальцев во время акции «Стоп ВИЧ/СПИД» узнали, что больны Фото: Администрация Ноябрьска
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На Ямале за неделю свой ВИЧ-статус узнали более 5 тысяч человек. У 10 из прошедших тестирование результат оказался положительным, сообщает департамент здравоохранения ЯНАО. В регионе завершилась VII Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД». Специалисты окружного СПИД-Центра совместно с коллегами из медицинских организаций проводили информационно-просветительские мероприятия с пунктами экспресс-тестирования на ВИЧ-инфекцию.

Важно отметить, что все больше молодых людей ответственно подходят к вопросам профилактики заболевания, принимая участие в волонтерской деятельности. Движение «Стоп ВИЧ/СПИД» становится общенациональным делом.

Как отметила главврач ГБУЗ ОЦ СПИД Людмила Волова, пути передачи ВИЧ-инфекции и меры ее профилактики - это та информация, которой должен владеть каждый, чтобы понимать, как сберечь свое здоровье и здоровье близких.

ВИЧ – это инфекционное заболевание, которое не излечимо, но его можно контролировать. Именно поэтому ВИЧ-инфекцию необходимо выявить на ранней стадии, чтобы начать своевременное лечение, которое позволит жить полноценной жизнью.

Всероссийская акция направлена в первую очередь на привлечение внимания и информирование граждан о проблеме ВИЧ/СПИДа, мотивирование к прохождению тестирования на ВИЧ-инфекцию, а также снижение дискриминации людей, живущих с ВИЧ-положительным статусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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