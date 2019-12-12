В Новом Уренгое два автомобиля Хендай не поделили дорогу
В Новом Уренгое на пересечении улиц Магистральная и Таёжная столкнулись две иномарки. Авария произошла 11 декабря около 20 часов 30 минут. Дорогу не поделили Хендай Солярис и Хендай Гранд Старех.
Как пояснили в Госавтоинспекции ЯНАО, по предварительным данным, водитель первого автомобиля не предоставил право преимущества в движении и допустил столкновение. В результате происшествия оба автомобилиста госпитализированы.
По данным регионального ведомства, всего за прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 16 ДТП, в результате которых травмы получили три человека.
С начала 2019 года в 4564 зарегистрированных ДТП погибли 31 человек и 513 травмированы, в их числе 62 ребёнка.
ИСТОЧНИК KP.RU