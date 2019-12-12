2019-12-12T06:25:08+03:00
Общество

Коммунальщикам Салехарда поручили усилить работу по очистке крыш от снега

Все выявленные нарушения направляют в сектор муниципального жилконтроля
Анна Полякова
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Коммунальщикам Салехарда поручили усилить работу по очистке крыш от снега Фото: salekhard.orgКоммунальщикам Салехарда поручили усилить работу по очистке крыш от снега Фото: salekhard.org
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Администрация Салехарда поручила управляющим организациям и ТСЖ усилить работу по очистке придомовых территорий, крыш, козырьков от снега, который скопился после обильных снегопадов. Перед плановой очисткой, коммунальщики обязаны заблаговременно информировать граждан о работах, сообщили в мэрии.

Одновременно в столице Ямала продолжаются рейды, в ходе которых оценивается качество уборки придомовых территорий, крылец и крыш от последствий стихии. Все выявленные нарушения инспекторы ЖКХ отражают в актах и направляют в сектор муниципального жилищного контроля для проведения внеплановых проверок.

Горожанам советуют проявить активность. Заметившим кучи снега в своем дворе, которые не вывозятся, не очищается придомовая территории от снега, снег на кровле и козырьках крылец, не сокрушаться в кругу соседей, а сообщать о таких фактах по телефону – 4-18-99.

ИСТОЧНИК KP.RU

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