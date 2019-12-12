СЕГОДНЯ 05:23 2019-12-12T05:23:22+03:00

Погода на Ямале 12 декабря: снег пройдет на всей территории региона Фото: 89.mchs.gov.ru

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В четверг, 12 декабря, по прогнозам метеорологов, в Салехарде днем – 9 градусов, пасмурно, во второй половине дня пройдет кратковременный снег. Ветер северо-западный 5 м/с.

В Ноябрьске -3 градуса, пасмурно, весь день будет идти снег. Ветер западный 3 м/с.

В Новом Уренгое -7 градусов, пасмурно и снежно. Ветер северо-восточный 6 м/с.

В Надыме -8 градусов, пасмурно. Небольшой снег – в течение всего дня. Северный ветер 8 м/с.

В Губкинском днем -4 градуса, пасмурно, снег. Ветер переменных направлений 2-4 м/с.

В Тарко-Сале - 3 градуса, пасмурно, снег. Ветер южный 1 м/с.

В Муравленко -3 градуса, пасмурно, снег будет идти весь день. Ветер северо-западный 3 м/с.

В Лабытнанги -8 градусов, пасмурно. Кратковременный снег пройдет ближе к ночи. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU