В Губкинском скульпторы завершают работу над ледовыми фигурами

СЕГОДНЯ 16:05 2019-12-11T16:07:35+03:00

Этой зимой в городе будет сразу шесть новогодних площадок

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В Губкинском 15 скульпторов завершают свою работу. Этой зимой в городе будет сразу шесть новогодних площадок. Строят несколько горок в разных микрорайонах. Глава города Андрей Гаранин проверил, укладываются ли в сроки.

- Сейчас параллельно устраняются замечания, и идёт монтаж подсветки для ледовых фигур. Всё оборудование пришло. 20 декабря в 18 часов приглашаю всех на открытие городка к дому культуры, - объявил мэр.

На главной городской площади у «Олимпа» будет три горки, лабиринт и ледовый замок. Одна из новинок этого года – искусственное звёздное небо. Это светодиодная сетка над площадью. Приобретена и новая ёлка, она уже украшена самыми современными светодиодными гирляндами, подсветка запрограммирована.

В 1-м микрорайоне городок строят впервые. Здесь будет большая трёхскатная горка, лабиринт, ледовые фигуры и красивая ёлка, которая, как и красочные матрешки, переехали сюда от «Олимпа». Андрей Гаранин говорит, что это сделали для удобства жителей разных частей города. Теперь можно будет покататься ближе к дому.

У дома культуры «Нефтяник» тоже сооружают горку. Людей здесь будет меньше, что удобно родителям с маленькими детьми. У «Факела», на Бородинском бульваре и у памятника Губкину готовят фотозоны: ледовые фигуры будут гореть яркими огнями, сообщает администрации Губкинского.

ИСТОЧНИК KP.RU