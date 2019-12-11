Прокурором ЯНАО Путин назначил Анатолия Васильева
Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин назначил на должность прокурора ЯНАО госсоветника юстиции третьего класса Анатолия Васильева.
Уроженец Хабаровского края в разное время был прокурором Еврейской АО и Магаданской области. Имеет множество правительственных наград, сообщили в региональной прокуратуре.
Ранее Александр Герасименко, занимавший должность прокурора ЯНАО с 2008 года, назначен прокурором Уральской транспортной прокуратуры. Ямальское надзорное ведомство он возглавил 11 лет назад, освободив пост заместителя прокурора Тюменской области.
ИСТОЧНИК KP.RU