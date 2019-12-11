2019-12-11T15:28:45+03:00
Общество

Прокурором ЯНАО Путин назначил Анатолия Васильева

Уроженец Хабаровского края имеет множество правительственных наград
Анна Полякова
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Прокурором ЯНАО стал Анатолий Васильев Фото: prokyanao.ruПрокурором ЯНАО стал Анатолий Васильев Фото: prokyanao.ru
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Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин назначил на должность прокурора ЯНАО госсоветника юстиции третьего класса Анатолия Васильева.

Уроженец Хабаровского края в разное время был прокурором Еврейской АО и Магаданской области. Имеет множество правительственных наград, сообщили в региональной прокуратуре.

Ранее Александр Герасименко, занимавший должность прокурора ЯНАО с 2008 года, назначен прокурором Уральской транспортной прокуратуры. Ямальское надзорное ведомство он возглавил 11 лет назад, освободив пост заместителя прокурора Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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