Ноябрянин, до смерти забивший подругу, ждет суда

СЕГОДНЯ 14:48 2019-12-11T14:48:31+03:00

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В Ноябрьске перед судом предстанет мужчина, которого обвиняют в убийстве сожительницы. Ночью 26 сентября 2019 года 37-летний пьяный северянин расправился с подругой.

Как сообщает СУ СКР по ЯНАО, между ними возникла ссора. Вспыльчивый мужчина под действие алкоголя жестоко избил женщину. От полученных телесных повреждений жертва побоев скончалась на месте происшествия.

В ходе предварительного следствия «кухонного боксера» заключили под стражу. Теперь его судьбу решит суд, куда уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения по существу.

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ИСТОЧНИК KP.RU