Ноябрянин, до смерти забивший подругу, ждет суда
В Ноябрьске перед судом предстанет мужчина, которого обвиняют в убийстве сожительницы. Ночью 26 сентября 2019 года 37-летний пьяный северянин расправился с подругой.
Как сообщает СУ СКР по ЯНАО, между ними возникла ссора. Вспыльчивый мужчина под действие алкоголя жестоко избил женщину. От полученных телесных повреждений жертва побоев скончалась на месте происшествия.
В ходе предварительного следствия «кухонного боксера» заключили под стражу. Теперь его судьбу решит суд, куда уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения по существу.
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ИСТОЧНИК KP.RU