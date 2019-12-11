В Лабытнанги проведут Всероссийский фестиваль NAUKA 0+

СЕГОДНЯ 14:31 2019-12-11T14:31:08+03:00

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В Лабытнанги на базе СОК «Снежный» состоится фестиваль науки. Запланированы занимательные эксперименты и интерактивные игры для детей и взрослых, нескучные лекции учёных и популяризаторов науки, а также различные мастер-классы.

В этом году Всероссийский фестиваль NAUKA 0+ посвящён 150-летию открытия известным русским учёным Дмитрием Менделеевым Периодического закона химических элементов. Именно химии будут посвящены большинство интерактивных площадок, организованных учреждениями образования Лабытнанги, Ноябрьска, Надыма, Харпа и Яр-Сале.

Ямальский археолог из Научного центра изучения Арктики Даниил Тупахин во время лекции расскажет, как химия помогает учёным исследовать артефакты древности. Праздничную атмосферу создадут шоу гигантских мыльных пузырей и «НитроДрайв» с жидким азотом. Маленьких посетителей фестиваля ждёт молекулярная кухня.

Традиционно большое внимание на фестивале будет уделено арктической тематике. Интерактивная экспозиция Научного центра изучения Арктики познакомит с жизнью учёных в экспедициях и экологическими исследованиями, проводимыми на Ямале.

ИСТОЧНИК KP.RU