Новоуренгоец признался, что нарочно разбил голову младенцу

СЕГОДНЯ 14:15 2019-12-11T14:15:39+03:00

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В Новом Уренгое ждет суда местный житель, который под давлением доказательств признался, что нарочно разбил голову 10-месячному малышу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Ямал», 3 ноября в центральную городскую больницу поступил ребенок с открытой черепно-мозговой травмой.

Мать ребенка пояснила, что малыш оставался под присмотром ее гражданского мужа, когда она уходила на работу. Что произошло, она рассказать не могла, поскольку, когда вернулась, мужчины и след простыл.

Выяснилось, что 34-летний мужчина в этот момент был пьян. Из-за плача малыша он буквально взбесился. Изверг умышленно нанес младенцу множество ударов в голову

- Телесные повреждения расценены как повлекшие тяжкий вред здоровью, - пояснили в СУ СКР по ЯНАО.

Изначально, в ходе предварительного следствия обвиняемый утверждал, что и пальцем младенца не трогал и уж точно не бил его, а травмы малыш получил, упав с кровати на пол.

Однако результаты проведенных судебно-криминалистических экспертиз полностью опровергли его показания. Мужчина под давлением улик и собранных по делу доказательств признал свою вину полностью и раскаялся.

Его судят по статье о причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, совершенное в отношении малолетнего.

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ИСТОЧНИК KP.RU