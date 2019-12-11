Ноябрьск присоединится к флешмобу доброты «Мечта Сони Рыбиной»

СЕГОДНЯ 13:52 2019-12-11T13:54:29+03:00

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Объявления с монетами на остановочных комплексах Ноябрьска появятся уже в воскресенье. Акция «Мечта Сони Рыбиной» проходит во многих городах России. Присоединиться к ней решили и ноябряне, поддержав добрую идею в память об умершей от рака девочке.

На автобусных остановках будут развешаны листовки с приклеенными к ним монетками и предложением взять их, если не хватает на проезд.

Эту трогательную акцию доброты придумала 10-летняя жительница Санкт-Петербурга Соня Рыбина. У девочки была такая мечта. Она хотела, чтобы на каждой остановке висели объявления не с телефонами, а с монетками, и люди, которым не хватает на проезд, могли бы оторвать себе монетку и доехать благополучно до дома.

В январе 2019 года Соня умерла от рака. В память о своей дочери её родители запустили флешмоб в Петербурге. Акцию доброты поддержали сначала друзья семьи и волонтёры, а потом и жители других городов. В Ноябрьске акция пройдет в рамках фестиваля волонтёрских достижений «Доброфест – 2019», сообщили в администрации города

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ИСТОЧНИК KP.RU