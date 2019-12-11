Российские туроператоры побывали на экскурсии в Тобольске

СЕГОДНЯ 14:04 2019-12-11T14:04:21+03:00

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Более 100 туроператоров со всей страны посетили в конце ноября Тобольск в рамках форсайт-форума «Сибирь-Урал». Они разделились на группы и побывали в Тобольском Кремле, Музее семьи Императора Николая II, Дворце Наместника, доме-музее Распутина в селе Покровском, а также посетили площадку нефтехимического производства ООО «СИБУР-Тобольск».

После необычного путешествия гости поделились впечатлениями о визите на промышленное предприятие. Например, многих поразила не только масштабность проекта (напомним, СИБУР, в составе которого есть предприятия Тобольска, является крупнейшей нефтехимической компанией в России), но и удивительная чистота территории и помещений. «Ни пылинки, не соринки, как говорится. Все настолько аккуратно, прибрано, что невольно обращаешь на это внимание», – отметили участники экскурсии.

Гостям показали небольшой фильм о СИБУРе, ответили на интересующие вопросы, познакомили с персоналом предприятия, а также пояснили позицию холдинга в отношении экологии. «На предприятии очень серьёзно относятся к вопросам безопасности и экологии. Было интересно узнать, что заводы, например, построены с учетом розы ветров: в течение года ветер обычно дует со стороны города в сторону предприятия, а не наоборот. Или о том, что при для восстановления природного баланса после строительства завода было высажено много деревьев. И сохранены редкие виды растений, которые ранее располагались на этой территории», – рассказали участники экскурсии.

Стоит отметить, что Тобольскую промышленную площадку посещают школьники, студенты, гости города. Экскурсоводы знакомят их с этапами производства, рассказывают о перспективах и понятно объясняют, где применяется производимый здесь полипропилен. Теперь об этом узнали и представители туриндустрии со всей страны.

Напомним, в Тюмени 29 и 30 ноября прошел крупнейший туристический форсайт-форум «Сибирь-Урал», в рамках которого состоялась деловая программа и большой фестиваль для жителей Тюмени и гостей города.