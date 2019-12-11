Юные новоуренгойцы помогли приюту для бездомных животных

СЕГОДНЯ 13:40 2019-12-11T13:43:30+03:00

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В Новом Уренгое две недели в школах, детсадах и учреждениях дополнительного образования проходила масштабная городская благотворительная акция «Отзовись». Ее цель – помочь Центру помощи бездомным животным «Подари мне Жизнь». На призыв отозвались учащиеся и педагоги - всего более 1000 человек.

В Центр бездомных животных подарки для четвероногих привозили со всех районов города, в том числе и из Коротчаево и Лимбяяхи, сообщили в администрации Нового Уренгоя.

Собрали много необходимых вещей для животных: более 1400 упаковок корма для собак и кошек, консервы, более 130 пеленок и пачек наполнителей, около 120 лотков. Также принесли одежду и хозяйственные принадлежности, товары для мойки и уборки помещений, различные лакомства, витамины и игрушки для животных, которые еще могут обрести заботливых хозяев.

ИСТОЧНИК KP.RU