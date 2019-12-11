СЕГОДНЯ 13:10 2019-12-11T13:14:13+03:00

На Ямале в 2030 году разрешат ловить муксуна Фото: Анна Полякова

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На Ямале прогнозируют возобновление промысла муксуна к 2030 году. Пока эта ценная рыба под запретом на вылов. Ситуация может измениться благодаря мерам, направленным на восстановление рыбных запасов, сообщает директор департамента АПК Вячеслав Жедулев.

На Ямале выпущено 90 млн мальков сиговых рыб. Воспроизводством этого вида рыбы занимается только Собский рыбзавод, который начал выпускать мальков в 2016 году. Особи муксуна достигают половозрелости через 7-8 лет. Запрет из-за сильного истощения стада рыбы действует с 2014 года.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» сообщала, что регион предлагает выпускать втрое больше ценных видов рыб в сибирские реки.

Для этого необходима корректировка федеральной методики. Сейчас в ямальские реки выпускается молодь муксуна и чира только двух навесок – 0,5 и 10 грамм. Это существенно ограничивает возможности и рыбоводных хозяйств, и предприятий, в том числе ТЭК, которые проводят компенсацию ущерба.

- Мы предлагаем расширить ряд навесок, чтобы была возможность выпускать молодь массой от 0,25 до 50 грамм, – отметил заместитель директора департамента АПК Ямала Андрей Рубашин.

ИСТОЧНИК KP.RU