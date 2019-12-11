На Ямале подытожили исполнение регионального бюджета за 11 месяцев
Доходы консолидированного бюджета Ямала с января по ноябрь 2019 года составили 239,7 млрд рублей. В региональную казну мобилизовано 219,3 млрд рублей, что выше уровня прошлого года на 18%, сообщили в правительстве ЯНАО.
Прирост налоговых доходов за 11 месяцев года составил 116%. Общая сумма - 208 млрд рублей, или 95% от общего объёма доходов.
По расходам на 1 декабря 2019 года консолидированный бюджет региона исполнен в сумме 177,3 млрд рублей, что выше аналогичного показателя 2018 года на 14%.
Кассовое исполнение расходов окружного бюджета составило 160 млрд рублей, что выше уровня прошлого года на 17%.
Наибольший объём расходов за 11 месяцев направлен на сферы здравоохранения, образования, социальной политики и жилищно-коммунального хозяйства.
Финансовая помощь местным бюджетам в отчётном периоде предоставлена в полном объёме заявленной органами местного самоуправления потребности. Объём перечисленных дотаций составил 23,4 млрд рублей, или 92% от годового плана.
На 1 декабря размер государственного долга ЯНАО остался на прежнем уровне, составив 16,5 млрд рублей. Банковские кредиты в окружной бюджет не привлекались, государственные гарантии автономного округа не предоставлялись.
ИСТОЧНИК KP.RU