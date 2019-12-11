2019-12-11T12:55:18+03:00
Общество

На Ямале подытожили исполнение регионального бюджета за 11 месяцев

Основную часть казны регион потратил на сферы здравоохранения, образования, соцполитики и ЖКХ
Анна Полякова
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На Ямале подытожили исполнение регионального бюджета за 11 месяцев Фото: yanao.ruНа Ямале подытожили исполнение регионального бюджета за 11 месяцев Фото: yanao.ru
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Доходы консолидированного бюджета Ямала с января по ноябрь 2019 года составили 239,7 млрд рублей. В региональную казну мобилизовано 219,3 млрд рублей, что выше уровня прошлого года на 18%, сообщили в правительстве ЯНАО.

Прирост налоговых доходов за 11 месяцев года составил 116%. Общая сумма - 208 млрд рублей, или 95% от общего объёма доходов.

По расходам на 1 декабря 2019 года консолидированный бюджет региона исполнен в сумме 177,3 млрд рублей, что выше аналогичного показателя 2018 года на 14%.

Кассовое исполнение расходов окружного бюджета составило 160 млрд рублей, что выше уровня прошлого года на 17%.

Наибольший объём расходов за 11 месяцев направлен на сферы здравоохранения, образования, социальной политики и жилищно-коммунального хозяйства.

Финансовая помощь местным бюджетам в отчётном периоде предоставлена в полном объёме заявленной органами местного самоуправления потребности. Объём перечисленных дотаций составил 23,4 млрд рублей, или 92% от годового плана.

На 1 декабря размер государственного долга ЯНАО остался на прежнем уровне, составив 16,5 млрд рублей. Банковские кредиты в окружной бюджет не привлекались, государственные гарантии автономного округа не предоставлялись.

ИСТОЧНИК KP.RU

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