2019-12-11T12:29:25+03:00
Общество

В парке Ноябрьска появилось более 100 новых кормушек для птиц

«Столовые» для пернатых развесили дети из Содружества «Я-МАЛ»
Анна Полякова
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В парке Ноябрьска появилось более 100 новых кормушек для птиц Фото: Администрация НоябрьскаВ парке Ноябрьска появилось более 100 новых кормушек для птиц Фото: Администрация Ноябрьска
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В городском парке Ноябрьска развесили более 100 новых кормушек для птиц. Очередную акцию помощи пернатым «Каждой пичужке – наша кормушка!» провели мальчишки и девчонки из Содружества «Я-МАЛ». Ребят поддержали и их родители.

Птичьи столовые мастерили из разных материалов. В ход шли не только фанера, но и пластиковый сайдинг, пятилитровые бутыли – все, что подходит для воплощение задумки.

Активисты не только развесили кормушки и положили в них корм, но и закрепили здесь же листочки с информацией о том, чем можно кормить птиц, а чем нельзя, сообщили в администрации города.

К слову, сегодня, 11 декабря, в Ноябрьске еще тепло -1 градус, идет небольшой снег. А с завтрашнего дня начинается, и к выходным температура воздуха опустится до -18 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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