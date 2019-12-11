Предпринимателям Салехарда предложили занять павильоны теплых остановок

СЕГОДНЯ 11:55 2019-12-11T12:04:46+03:00

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В Салехарде решили продлить срок подачи заявок на торговые площади в теплых остановочных павильонах.

Напомним, осенью в окружной столице были установлены четыре таких комплекса. Они имеют как открытое место для ожидания общественного транспорта, так и закрытое, отапливаемое помещение. Остановки пришлись по душе горожанам. Теперь ожидать автобус в морозную и ветреную погоду стало намного комфортнее.

Помимо теплой комнаты, в новых павильонах предусмотрено небольшое помещение для размещения объектов торговли. Что там хотели бы видеть жители ямальской столицы, решили голосованием. Многие отметили, что неплохо было бы, если бы там торговали горячим чаем или кофе. В соответствии с конкурсной документацией, в торговых помещениях возможна реализация товаров народного потребления, пояснили в администрации ямальской столицы.

- Срок приема заявок на аренду данных помещений был продлен до 22 декабря. 26 декабря состоится сам аукцион, - комментирует гендиректор Салехардской дирекции единого заказчика Алексей Нога.

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ИСТОЧНИК KP.RU