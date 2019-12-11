2019-12-11T11:46:19+03:00
Общество

В Пуровском районе создали игру для изучения ненецкого языка

Воплотить «Вадама мэкма» помог районный конкурс инициативного бюджетирования
Анна Полякова
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В Пуровском районе создали игру для изучения диалекта лесных ненцев Фото: puradm.ruВ Пуровском районе создали игру для изучения диалекта лесных ненцев Фото: puradm.ru
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В Пуровском районе набирает обороты игра «Вадама – мэкма», которая с ненецкого переводится как «давайте говорить по - ненецки». Этот проект стал победителем районного конкурса инициативного бюджетирования. Его цель - привлечь внимание молодежи и детей из числа коренных малочисленных народов Севера к проблеме сохранения и развития ненецкого языка.

За одну игру ребята вспоминают и проговаривают порядка ста слов. Реализовать идею помогают активисты районного молодежного отделения «Ямал-потомкам!».

На местном телевидении проект стартовал в конце октября, игру проводят ежемесячно. Второй выход программы запланирован на конец декабря. Участники игры - четверо ребят, перед которыми разворачивается игровое поле из 25 станций – поселений Пуровского района.

На каждой станции игрок выполняет задание, обозначенное на карточке. В случае неправильного ответа - пропускает один ход или берёт подсказку у ведущего, отставая на один ход. Побеждает тот, кто быстрее всех доберётся до конечной станции.

- Параллельно с телепередачей мы проводим игры на диалекте лесных ненцев в Таркосалинской школе–интернате. Позже к игре присоединятся тундровые ненцы. Также планируем запуск сайта проекта, где появится возможность изучения новых слов в сети Интернет, - поделилась своими планами автор проекта Лариса Айваседо.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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