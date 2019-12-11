2019-12-11T10:58:18+03:00
Общество

Персональная выставка ямальского фотографа открылась в Германии

"Летописец заставших мгновений" познакомит Дюссельдорф с арктическим регионом
Анна Полякова
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Персональная выставка ямальского фотографа открылась в Германии Фото: yanao.ruПерсональная выставка ямальского фотографа открылась в Германии Фото: yanao.ru
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В немецком Дюссельдорфе открылась фотовыставка «О Ямале с любовью» Сергея Черкашина. Всего на выставке представлено 18 работ. Экспозиция знакомит немецкую публику с арктическим регионом, его уникальной природой, людьми, северными городами и посёлками. Особый интерес вызвали зарисовки из жизни коренных малочисленных народов Севера.

- Фотография – это заставшее мгновение жизни, а фотограф – летописец. Ямал в моём объективе уже 25 лет. За эти годы отснято множество событий и людей. С течением времени многие фото становятся ценными историческими фактами, – сказал Сергей Черкашин, представляя свои работы.

На открытии присутствовали Атташе Генконсульства РФ в Бонне Антон Моисейкин, член городского совета от партии христианских демократов Андре Симон, заместитель председателя городского интеграционного совета Дюссельдорфа Вячеслав Лисин, российские соотечественники, проживающие в Германии, сообщает правительство ЯНАО.

Проведение фотовыставки инициировал председатель российско-германского общества дружбы «Ямал-Дюссельдорф», руководитель общественной организации соотечественников «Признание, доверие, перспектива» Сергей Аруин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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