Персональная выставка ямальского фотографа открылась в Германии

СЕГОДНЯ 10:52 2019-12-11T10:58:18+03:00

Изменить размер текста: A A

В немецком Дюссельдорфе открылась фотовыставка «О Ямале с любовью» Сергея Черкашина. Всего на выставке представлено 18 работ. Экспозиция знакомит немецкую публику с арктическим регионом, его уникальной природой, людьми, северными городами и посёлками. Особый интерес вызвали зарисовки из жизни коренных малочисленных народов Севера.

- Фотография – это заставшее мгновение жизни, а фотограф – летописец. Ямал в моём объективе уже 25 лет. За эти годы отснято множество событий и людей. С течением времени многие фото становятся ценными историческими фактами, – сказал Сергей Черкашин, представляя свои работы.

На открытии присутствовали Атташе Генконсульства РФ в Бонне Антон Моисейкин, член городского совета от партии христианских демократов Андре Симон, заместитель председателя городского интеграционного совета Дюссельдорфа Вячеслав Лисин, российские соотечественники, проживающие в Германии, сообщает правительство ЯНАО.

Проведение фотовыставки инициировал председатель российско-германского общества дружбы «Ямал-Дюссельдорф», руководитель общественной организации соотечественников «Признание, доверие, перспектива» Сергей Аруин.

ИСТОЧНИК KP.RU