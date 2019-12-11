Две доверчивые тазовчанки помогли деньгами мошеннику в соцсети

СЕГОДНЯ 10:21 2019-12-11T10:22:43+03:00

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Обходительный мошенник облапошил двух жительниц Тазовского района и выманил у них деньги. Обе жертвы обмана обратились в полицию еще в августе 2019 года. Его удалось задержать в Кургане. Аферистом оказался 27-летний уроженец пгт. Уренгой Пуровского района.

Через социальную сеть он начал переписку с девушкой. В ходе общения молодой человек добился расположения новой знакомой и попросил одолжить ему 5300 рублей, которые пообещал позже вернуть. Однако просто исчез вместе с деньгами.

Тот же проныра таким же способом обманул еще одну жительницу поселка Тазовский. Этот раз его добычей стали 3900 рублей.

На него завели два уголовных дела по статье «Мошенничество» и заключили под стражу. Материалы переданы в Тазовский районный суд для вынесения приговора, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU