Автопарк аэропорта Нового Уренгоя пополнили легковые машины

СЕГОДНЯ 09:46 2019-12-11T09:46:56+03:00

До 2021 года крупнейший ямальский авиаузел обновит парк техники на 70 %

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Восемь новых автомобилей пополнили парк техники аэропорта Нового Уренгоя. Четыре из них – автомобили «Нива» и четыре – «УАЗ». Машины предназначены для обеспечения производственного процесса и эксплуатации службами аэропорта, пояснили в пресс-службе воздушной гавани.

Так, например, одна машина будет сопровождать воздушные суда на место стоянки. Новые автомобили будут также эксплуатировать службы авиационной безопасности, санитарно-технического обеспечения, электро-светотехнического обеспечения полётов и другие подразделения.

Теперь в парке аэропорта более 140 единиц спецтехники и механизации. В ближайшие три года будет реализована масштабная программа по обновлению спецтранспорта. До 2021 года крупнейший ямальский авиаузел планирует обновить парк техники более чем на 70 процентов.

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ИСТОЧНИК KP.RU