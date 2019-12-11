В новогодние праздники в Салехарде введут режим повышенной готовности

СЕГОДНЯ 09:37 2019-12-11T09:37:31+03:00

В городе определены пять площадок для запуска фейерверков

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В Салехарде в 18.00 31 декабря введут режим повышенной готовности. ОН будет действовать для руководящего состава предприятий и структур городского звена до 08.00 09 января 2020 года.

К такому решению пришли участники заседания комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. Они обсудили пожарную безопасность в период новогодних и рождественских праздников.

В городе определены пять площадок для запуска бытовых пиротехнических изделий. Площадки предназначены для запуска фейерверков и салютов, дальность запуска которых превышает 50 метров. Правил пользования пиротехническими изделиями будут опубликованы как на площадках, так и в средствах массовой информации.

Для реагирования на ЧС создан оперативный штаб. Для бесперебойного функционирования систем коммунальной инфраструктуры города будет организовано дежурство руководителей и технического персонала.

Со стороны ОМВД будет усиление плотности нарядов и пересмотрен график несения службы личным составом. Кроме того, охраной общественного порядка займется и салехардская казачья дружина.

- При необходимости – ввести круглосуточное дежурство на стационарных пультах управления. В случае возникновения аварий и чрезвычайных ситуаций сообщать в ЕДДС немедленно, - отметил начальник управления по делам ГО и ЧС Администрации города Владимир Терентьев.

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ИСТОЧНИК KP.RU