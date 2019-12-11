В Красноселькупе пьяный водитель избил полицейского в дежурной части

СЕГОДНЯ 08:57 2019-12-11T09:04:54+03:00

В Красноселькупе пьяный мужчина избил полицейского в отделении Фото: pixabay.com

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В Красноселькупском районе местный житель затеял драку в отделении полиции. Он набросился на полицейского с кулаками и в результате стал фигурантом уголовного дела о применение насилия в отношении представителя власти.

Инцидент произошел 23 ноября 2019 года. Сотрудники ДПС ГИБДД в отделение полиции доставили 32-летнего местного жителя, которого задержали за пьяное вождение.

В помещении дежурной части мужчина начал буянить, набросился на помощника участкового уполномоченного и ударил его кулаком в грудь. Дебошира остановили сотрудники ДПС, находившиеся в дежурной части.

Сейчас устанавливает все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает СУ СКР по ЯНАО.

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ИСТОЧНИК KP.RU