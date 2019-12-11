Ямальцы завоевали «золото» Кубка России по северному многоборью

СЕГОДНЯ 08:29 2019-12-11T08:29:49+03:00

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Спортивная сборная команда Ямала с результатом 607 очков заняла первое место в соревнованиях по северному многоборью, которые проходили в Ханты-Мансийске.

В соревнованиях приняли участие 11 сборных команд из разных регионов страны. Общее число участников – 107 человек. В тройке лидеров команда Красноярского края и Ханты-Мансийского автономного округа.

В личном зачёте ямальские спортсмены, воспитанники окружной детско-юношеской спортивной школы по национальным видам спорта, показали также достойные результаты, сообщает правительство ЯНАО.

Матвей Лаптандер из Приуральского района стал лучшим в метании топора на дальность (205,03 м.). Его земляк Юрий Лаптандер занял второе место в метании топора на дальность (194 м.) и в метании тынзяна на хорей (56 попаданий). Максим Салиндер из Ямальского района стал вторым в многоборье , набрав 52 очка. Виктор Сегой из Пуровского района занял третье место в тройном национальном прыжке (10,70 м.), а Мария Куртямова из Шурышкарского района заняла третье место в прыжках через нарты (303 нарты).

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ИСТОЧНИК KP.RU