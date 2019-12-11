2019-12-11T08:58:40+03:00
Общество

В Ноябрьске проверили высоту снежных накатов на улицах

Комиссия выявила 21 недостаток
Анна Полякова
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В Ноябрьске проверили высоту сугробов в городе Фото: Госавтоинспекция ЯмалаВ Ноябрьске проверили высоту сугробов в городе Фото: Госавтоинспекция Ямала
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Сотрудники Госавтоинспекции Ноябрьска вместе с коммунальщиками проверили состояние улично-дорожной сети. Комиссию интересовало её соответствие требованиям по обеспечению безопасности дорожного движения в части зимнего содержания.

В ходе проверки обращали внимание на такие недостатки в содержании, как наличие «зимней скользкости» (уплотненный снег и снежный накат) на проезжих частях, формирование снежных валов на бортовом камне, а также вблизи от пешеходных переходов, перекрестков и примыканий.

В результате в адрес подрядной организации выдано предписание на устранение 21 выявленного недостатка. Сроки и ход устранения каждого недочета взяты на контроль. Если подрядные организации в установленные сроки не выполнят предписания, их ждет административное воздействие.

- Всего с начала 2019 года сотрудниками Госавтоинспекции Ноябрьска составлено 28 административных материалов за нарушение правил содержания и ремонта, выдано 317 предписаний, за невыполнение предписаний в установленные сроки собрано 13 административных материалов, - отметил государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД ОМВД России по г. Ноябрьску старший лейтенант полиции Денис Цыбулько.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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