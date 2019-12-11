СЕГОДНЯ 07:45 2019-12-11T07:45:18+03:00

В Салехарде 500 миллионов рублей потратят, чтобы избавиться от септиков Фото: salekhard.org

За три года город избавится от старой системы накопления нечистот

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В Салехарде ведутся масштабные работы по присоединению города к централизованной сети водоотведения. Это позволит избавиться от септиков, которые нередко переполняются, затапливая нечистотами дворовые территории и значительно улучшит экологическую обстановку в окружной столице. В городе сейчас более 500 септиков, ежегодно на их содержание выделяется 150 миллионов рублей.

Как отметил глава Салехарда Алексей Титовский, траты бюджета города на реализацию данного проекта составляют порядка 500 миллионов рублей. Решение проблемы позволит в будущем значительно экономить бюджетные средства.

Проект по водоотведению рассчитан на три года. Протяженность сетей составит порядка 20 километров. По его завершению, больше половины городского жилфонда будет подключено к системе централизованного водоотведения.

Напомним, началом реализации проекта послужило проведение работ силами АО «Салехардэнерго» в районе улицы Павлова в сентябре 2017 года.

В рамках инвестиционной программы, рассчитанной на три года, в городе проводятся работы по присоединению районов «гидропорт» и «комбинат» к централизованной системе водоотведения, сообщает администрация ямальской столицы.

ИСТОЧНИК KP.RU