Зимник Кортчаево – Красноселькуп закрыли из-за метели

СЕГОДНЯ 07:24 2019-12-11T07:25:25+03:00

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Только сутки после открытия проработал зимник Кортчаево – Красноселькуп. Движение по нему пришлось приостановить сегодня, 11 декабря в 8:00 часов. Ограничения ввели в связи с ухудшением погодных условий. В районе трассы бушует сильный порывистый ветер со снегом, недостаточная видимость, метель, сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

Напомним, накануне он был доступен для всех транспортных средств весом до 25 тонн. Всего на Ямале ежегодно устраиваются четыре зимние автодороги регионального значения. Еще две сезонные трассы - Лабытнанги - Мужи - Азовы - Теги и Надым - Салехард – уже обустраивают. К строительству автозимника Аксарка - Салемал - Панаевск - Яр-Сале специалисты готовы, но ждут морозов. На 80% трасса состоит из ледовых переправ, поэтому для начала работ необходимо убедиться в прочности льда.

На ледовой переправе через Обь между городами Салехард и Лабытнанги проезд открыт колесных транспортных средств весом до 5 тонн и до 10 тонн для гусеничных.

ИСТОЧНИК KP.RU