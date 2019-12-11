На трассе Сургут-Салехард перевернулся микроавтобус

СЕГОДНЯ 08:01 2019-12-11T08:01:35+03:00

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На 845 километре автодороги Сургут-Салехард микроавтобус «Mercedes» вылетел в кювет и опрокинулся. Авария на ямальской трассе случилась 10 декабря около 11 часов 35 минут. Как пояснили в Госавтоинспекции ЯНАО, водитель не учёл дорожные условия, особенности и состояние транспортного средства и ехал с небезопасной скоростью. В результате происшествия травмирован пассажир микроавтобуса.

По данным регионального ведомства, всего за прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 13 ДТП, в результате которых травмировано два человека. С начала 2019 года в 4549 зарегистрированных ДТП погибли 31 человек и 510 травмированы, в числе которых 62 ребёнка.

ИСТОЧНИК KP.RU